В Комсомольске-на-Амуре мужчина украл шубу из магазина Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Комсомольск-на-Амуре в торговом центре произошла кража мехового изделия прямо из бутика верхней одежды. С заявлением о пропаже в полицию обратилась индивидуальный предприниматель, с ее слов, по приходу утром на точку она не досчиталась одной шубы. При этом никаких следов взлома она не обнаружила. Женщина сообщила полиции, что ущерб составляет порядка 12 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники полиции начали оперативные мероприятия по заявлению. Они выяснили, что кражу совершил безработный 43-летний мужчина. Органы уточнили, что ранее он уже был осужден за имущественные виды преступлений.

Мужчина рассказал, что он пришел в торговый центр утром, увидел отдел продажи верхней одежды, который был закрыт и решил воспользоваться отсутствием народа и забрать полушубок. Вор перелез через стеклянное ограждение бутика и забрал шубу. Он положил ее в рюкзак и скрылся с места преступления. Полушубок мужчина продал за три тысячи рублей, а деньги потратил.

На преступника заведено уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Мужчину задержали и поместили в изолятор.

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