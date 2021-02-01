Водитель сбил ребенка в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

За прошедшие выходные в Хабаровске случилось 125 дорожно-транспортных происшествий. В девяти из них пострадали люди - 11 человек. Погибших нет.

Так, 30 января на улице Гамарника водитель Toyota Corolla Axio не уступил дорогу автомобилю Honda Fit, и они столкнулись. В результате Honda Fit съехал с дороги и врезался в дорожный знак. Пострадал в аварии виновник.

Еще одно ДТП произошло в субботу на улице Аэродромной - там на пешехода наехала машина Toyota Platz. В результате пешеход получил травмы, но лечится дома.

На Ленинградской в субботу вечером Toyota Corona проехала «на красный» и столкнулась с машиной Toyota Corolla Fielder. Пострадала женщина, которая находилась в первой машине. Она лечится амбулаторно.

Еще одна авария случилась уже в воскресенье на Воронежской - Toyota Premio не соблюла дистанцию и столкнулась с машиной Toyota Hiace. В результате оба водителя получили травмы, причем у виновника диагностировали открытый перелом голени.

Еще один водитель сбил ребенка в воскресенье на улице Демьяна Бедного. У пострадавшего диагностировали перелом. Лечится он амбулаторно.

На улице Карла Маркса Nissan Skyline проехал регулируемый перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и допустил наезд на пешехода, в результате пешеход пострадал, у него закрытый перелом голени и ушибы.

По информации ГИБДД города Хабаровска, за выходные в краевой столице 400 раз нарушили правила дорожного движения. Инспекторы предупреждают жителей города, что несоблюдение правил может повлечь серьезные последствия.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.