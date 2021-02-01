Новую ТЭЦ-4 построят в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске построят новую теплоэлектроцентраль, «стройка века» запланирована в краевой столице на ближайшее время. Как сообщает пресс-служба администрации города, правительство страны утвердило сроки сдачи объекта - ТЭЦ-4 будет готова в 2025 году. Сейчас для объекта готовятся сметные документы, а после экспертизы пройдет конкурс подрядчиков.

Строительство новой ТЭЦ - стратегическая необходимость, так как ТЭЦ-1 за 67 лет эксплуатации выработала свой ресурс, а новая станция заменит ее.

Мощности новой станции хватит не только на Индустриальный район города, а еще на будущих пользователей.

- Новая станция будет работать на природном газе, самом экологичном виде топлива. Негативное воздействие на окружающую среду будет минимальным, так как золовые выбросы в ходе рабочего цикла полностью исключены, - говорит Андрей Ванюков, начальник отдела городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.

На ТЭЦ будет установлено новое, мощное и компактное российское оборудование. В частности газотурбинные установки, которые будут быстро измерять мощность.

Спикер отметил, что после окончания строительства новой ТЭЦ старую выведут из эксплуатации. И с запуском новой станции в Хабаровске появится большой задел на долгие годы: тепла и электричества хватит для строительства десятков микрорайонов.

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