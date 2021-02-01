Экскурсию для старшеклассников провели спасатели Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Для старшеклассников из многодетных семей села Осиновая речка Хабаровского края провели экскурсию в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России. Встреча прошла в рамках акции «Мой выбор». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ребятам рассказали, какие особенности есть в водолазной службе, показали снаряжение, в котором ныряют спасатели. К слову, вес водолазного бота может достигать 15 килограммов. Юных участников экскурсии заинтересовало умение спасателей общаться и работать с собаками, а еще они задавали вопросы о профессиональных качествах, которыми должен обладать водолаз.

- В первую очередь, спасатель должен быть физически выносливым, стрессоустойчивым, спокойным. У него должен быть отличный слух и внятная речь, - рассказал ребятам Алексей Владимирский, спасатель.

Во время экскурсии ребята посмотрели «космический корабль» в барокомплексе водолазного подразделения, где проводятся тренировки. Затем увидели аварийно-спасательную машину и оборудование, которым она укомплектована. Ребятам рассказали, что в АСМ есть всё, чтобы помочь людям в любых экстренных ситуациях.

- Профессия спасателя для многих ребят романтическая. Представление о деятельности складывается из фильмов, новостных сюжетов и воспринимается как героическая. Но многие даже не задумываются, какая колоссальная физическая и психологическая подготовка должна быть у спасателей МЧС России, - рассказал старшеклассникам Вадим Калантырский, один из организаторов акции в Хабаровском крае.

Благодаря таким встречам и экскурсиям, таким акциям, как «Мой выбор», у молодежи есть возможность познакомиться реально с профессиями, оценить свои навыки и сделать правильный выбор», - отметил

Помимо технических особенностей ребятам рассказали и про важнейшую часть работы отрядов – психологическую помощь.

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