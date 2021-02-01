Условный срок получила хабаровчанка, укравшая 290 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске осудили девушку, которая украла у своего сожителя почти 300 тысяч рублей. Похищение случилось в ноябре 2020 года.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, 20-летняя подсудимая в прошлом году проживала у своего знакомого, но молодой человек из-за недоверия закрывал девушку в квартире на замок. Девушка обыскала квартиру сожителя и нашла у него в кармане 290 тысяч рублей. На следующий день девушка под предлогом визита подруги попросила оставить дверь не запертой, затем позвонила другому приятелю и договорилась, что переедет жить к нему. Пока новый приятель выносил вещи подсудимой из квартиры, девушка прихватила деньги хозяина, а уходя оставила двери открытыми.

Полиция девушку задержала, как выяснилось, ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. На вопрос, куда она дела деньги, девушка ответила, что потратила на личные нужды и аренду жилья. На похитительницу денег было заведено уголовное дело, свою вину она полностью признала и сотрудничала со следствием. В виду всех обстоятельств, суд постановил назначить девушке наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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