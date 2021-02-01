Санавиация за 2020 год совершила 609 рейсов в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Медицина катастроф Хабаровского края сообщила об итогах работы в прошлом году. За 2020 год бригадами санавиации совершено 609 полетов. В процессе полетов медики эвакуировали 1387 человек, среди которых 14 детей. Полеты обошлись федеральному бюджету почти в 500 миллионов рублей. В общем в небе медики провели 2,5 тысячи часов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Вертолеты, на которых работают медики, оснащены необходимым медицинским оборудованием. Санавиация используется в крае почти каждый день. За первые три недели нового года медики совершили уже 21 полет, в процессе прошла эвакуация 35 жителей края, в том числе троих детей. С помощью санавиации людей доставляют в больницы в разы быстрее.

Воздушная помощь в виде санавиации существует в Хабаровском крае уже больше 30 лет. В состав Хабаровского территориального центра медицины катастроф она вошла в 1990 году. В 2017 году Хабаровский край присоединился к федеральному проекту «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, и с тех пор часть вылетов осуществляется за счет федерального бюджета.

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