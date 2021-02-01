Сильный ветер будет в Биробиджане второго февраля Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Как сообщили в пресс-службе главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Еврейской автономной области, в Биробиджане второго февраля ожидается сильный ветер. Ветряные порывы могут достигать мощности 20 метров в секунду.

Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает жителей области о возможных опасностях и происшествиях, которые может вызвать ветер.

Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением линий электропередач и связи, авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения, частичным повалом деревьев, повреждением широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящим к заторам на дорогах.

Спасатели Еврейской автономной области настоятельно рекомендуют быть осторожными и напоминают, что во время сильных порывов лучше всего находиться в помещении, а не на улице. Если же спрятаться в здании не удалось, то на улице нужно держаться подальше от рекламных конструкций, деревьев и балконов. Дальние поездки и походы лучше отложить, а автомобили не парковать рядом с деревьями.

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