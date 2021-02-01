Вора и мошенника задержала полиция в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске задержали мужчину, который совершил серию краж и откровенный грабеж возле увеселительного заведения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, в полицию обратилась женщина из села Мирное с заявлением о похищении у нее ювелирных изделий на общую сумму 30 тысяч рублей. Полиция выяснила, что потерпевшая отдыхала в кафе на проспекте 60-летия Октября, на выходе поссорилась с несколькими мужчинами, и один из них сорвал у нее с шеи золотую цепочку с подвеской.

Подозреваемого задержали, им оказался 20-летний парень. Раньше он уже был фигурантом уголовных дел, привлекался за кражу денег с карты. Как выяснилось, украшения он успел продать, а деньги потратить.

Во время расследования сотрудники выяснили, что мужчина причастен еще к двум эпизодам. Так, мужчина просил телефон у незнакомцев, чтобы позвонить, и переводил деньги с их карт.

На мужчину заведены уголовные дела, на данный момент полиция выясняет, причастен ли он к другим эпизодам.

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