Лучших игроков в го определили в Хабаровске

Впервые в 2021 году в Хабаровске на территории Дальневосточной государственной научной библиотеки прошло «вживую» молодежное первенство по игре в Го.

На первенстве было разыграно шесть комплектов медалей. Первый ход был сделан Софией Заболотной, девочка с шести лет занимается этой игрой. Сейчас ей 12 лет, и она уже является призером дальневосточных турниров и соревнований российского масштаба.

- Го - важная часть моей жизни. Я участвую во всех турнирах Спортивной Федерации много лет. Наш руководитель всегда придумывает интересные мероприятия, например, праздничный летний кубок и новогодний блиц. Еще у детских турниров есть разные герои, особенно нравится дальневосточный леопард Стивен, - рассказывает София.

Девочка побывала во многих городах России на соревнованиях, а еще была в Японии на играх. Сейчас мечтает попасть на чемпионат мира, который пройдет во Владивостоке в этом году.

Одновременно с первенством город присоединился к Всероссийскому челленджу «100 ходов до Всемирного фестиваля «Го Genius Extreme». Старт этому челленджу дал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики - Алексей Чекунков, именно он сделал первый ход.

На прошедшем турнире в категории до 16 лет первое место заняли Андрей Биндюков и Софья Заболотная. В возрастной категории до 12 лет победили Никита Макаров и Ксения Войтович. В возрастной категории 9 лет победила Эмилия Макарова.

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