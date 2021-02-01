Газовое оборудование проверяют в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Законом установлено, что проверять газовое оборудование необходимо минимум один раз в год. Занимаются проверкой специальные организации, с которыми собственники должны заключить контракт. В случае если договора нет, тогда собственник может обратиться в организацию для проведения проверки. Об этом сообщили в главном управлении регионального контроля.

- Отсутствие у собственника договора о техническом обслуживании газового оборудования может привести к приостановке поставки газа. Для его возобновления договор нужно заключить обязательно, - сообщили в ведомстве.

После заключения договора будет проводиться ежегодная проверка оборудования. Дата и время сообщаются собственнику заранее. Если сотрудника организации не допустят к осмотру, собственнику может грозить административное наказание.

Во время проверки специалисты осматривают оборудование на предмет целостности, свободного доступа к нему, окраски, креплений и работоспособности, а также проверяют смазку отключающих устройств, регулировку процесса сжигания. Собственникам проводят инструктаж по безопасности.

Специалисты призывают жильцов внимательно относиться к источнику газа, при появлении запаха немедленно вызывать газовую службу, а пока она едет, перекрыть вентили на оборудовании, открыть окна и не использовать электрические приборы.

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