Торговцев просроченной продукцией штрафуют в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице на нескольких торговцев просроченной продукцией на стихийных рынках составили административные протоколы, На рейд первого февраля отправились сотрудники комитета по управлению Центральным районом. Проблемной точкой является в городе территория возле центрального рынка, где всегда возникают такие стихийные базары с «просрочкой».

Самое популярное место у торговцев замороженной рыбой, например, возле остановки «Дворец профсоюзов», однако отследить настоящих владельцев точек сложно, так как они всегда сами собирают товар и уходят.

- Обычно мы привлекаем грузовик и нескольких рабочих, которые вывозят и утилизируют все самодельные столы и подставки. Нынче торговцы на удивление сговорчивы - самостоятельно свернули деятельность, - говорит Ольга Павлова, заведующая сектором по землепользованию комитета по управлению Центральным районом.

Еще одно популярное место, где торгуют просроченными товарами - на Амурском бульваре. Но здешние продавцы знают, что могут заработать штраф, поэтому не выкладывают товар на прилавки, а держат его в машинах. В этот раз продавцы были смелее. На двух таких лоточников составлены административные протоколы. Им грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей.

- Торгуют из года в год одни и те же люди. Платят штрафы, а на следующий день они возвращаются на прежнее место. Вероятно, их прибыли превышают суммы санкций, - отметила Ольга Павлова.

Сотрудники комитета и администрация города призывают жителей краевой столицы не приобретать товар плохого качества, так как это может плохо отразиться на здоровье.

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