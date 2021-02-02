Обстановка в Хабаровском крае на второе февраля: погода, радиация, солнце Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Во вторник, второго февраля, в регионе не зафиксировано никаких аномалий.

Как сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице во вторник снега не ожидается. Но мороз ударит. Температура днем от -24 до -26, ветра дуют с юго-запада с мощностью до 11 метров в секунду, а иногда с порывами до 18 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края в некоторых точках может идти небольшой снежок, хотя температура тоже невысокая - от -21 до -26, ветер западный, юго-западный 8-13 метров в секунду, порывы 15-18 метров в секунду.

В центральной части края осадков не предвидится, разве что в Советской Гавани может припорошить. Днем от -18 до -32 градусов, ветер западный, юго-западный 3-12 метров в секунду, а в Хабаровском и Нанайском районах могут быть порывы ветра мощностью до 20 метров в секунду.

Северная часть края будет второго февраля в основном без осадков, температура днем от -20 до -27 градусов, ветер северный, северо-западный 4-14 метров в секунду, на побережье местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Радиационная обстановка в крае находится в пределах нормы, уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края от 9 до 18 мкр/ч. На реках края ледостав. Солнце не слишком активное.

Второй рабочий день недели довольно холодный, следует одеваться теплее.

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