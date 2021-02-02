Три новые почты откроются в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае разработана и утверждена «Дорожная карта» развития услуг почты. В течение двух лет по этой карте будут вестись работы для того, чтобы социально значимые услуги, которые предоставляют почтовые отделения, были населению более доступны.

В 2021 году откроют три новых почтовых отделения. В селе Кругликово района имени Лазо и в микрорайоне «Красная Речка» определили помещения для будущих офисов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

А в селе Капитоновка Вяземского района установят и подключат модульное почтовое отделение. К слову, такой формат почты - оптимальный для сельской местности, так как делается он быстро, соответственно, и услуги начнут оказывать быстрее.

Модульная почта - это современное полнофункциональное отделение, предоставляющее все виды почтовых услуг, в таком офисе есть рабочее место для оператора, хозяйственный отсек, приемная для посетителей. При всем этом отделение полностью автономное и может работать в любое время года. Как сообщили в министерстве информационных технологий и связи края, сейчас в регионе работают шесть таких модульных отделений, и работают успешно.

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