Снижены тарифы на авиаперевозки для северных районов Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

С первого февраля снижены тарифы на грузовые авиаперевозки для жителей северных районов Хабаровского края. Так, груз самолетом по сниженному тарифу отправляют в Охотский район, в Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Ульчский, Советско-Гаванский, в район имени Полины Осипенко, в Верхнебуреинский район и в города Комсомольск-на-Амуре и Чегдомын. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Как подчеркивает Роман Мирошин, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, грузовые авиаперевозки для жителей севера края жизненно необходимы. Отметим, в начале 2021 года в крае сохранили тарифы на доставку продуктов на уровне предыдущего года, соответственно, северяне получили продукты по сниженной цене. Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, поручил проработать возможность доставки по сниженной цене всех категорий грузов.

Таким образом, с первого февраля 2021 года максимальная стоимость отправки груза самолетом составляет 127 рублей, а минимальная - 16 рублей за килограмм. Цена рассчитывается по тарифам платного багажа за один килограмм на любой груз. Цена устанавливается на доставку в одну сторону, а на обратный путь стоимость будет снижена на 20% от базовой тарификации.

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