Браконьера осудили в Охотском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Охотском районе Хабаровского края осудили местного жителя за то, что он занимался браконьерством в особо крупном размере, а именно - добывал лосося. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Жителя села Арка Охотского района обвинили в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Мужчина ловил рыбу семейства лососевых. Суд установил, что в сентябре 2020 года фигурант на берегу реки Охота на миграционных путях тихоокеанского лосося, не имея соответствующего разрешения и используя ставную сеть, выловил два экземпляра кижуча и 18 экземпляров гольца, из которых извлек икру общим весом 8,5 килограмма. Так, преступлением мужчина нанес особо крупный ущерб государству в размере 301980 рублей.

За свои неправомерные деяния мужчина понесет наказание, установленное судом - два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и возмещением материального ущерба в полной сумме.

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