Эксклюзивы февраля в Wink: «За час до рассвета» и новые серии «Девяностых»

В феврале зрители Wink увидят криминальный ретродетектив «За час до рассвета» с Константином Хабенским в главной роли, шведский сериал «Партизан» и новые серии документального проекта «Девяностые».

16 февраля в Wink состоится премьера одного из самых ожидаемых российских сериалов 2021 года - криминального ретродетектива телеканала НТВ «За час до рассвета». В главных ролях снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха и Максим Белбородов. Серии на Wink будут выходить по вторникам.

В основе сюжета лежит вымышленная история, происходящая в послевоенное время в городке N. Молодой лейтенант Денис Журавлев в 1946 году возвращается с войны и устраивается служить в милицию. Его начальник - сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко - человека с непростым характером, который привык добиваться своего любой ценой. Вчерашнему разведчику предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника по кличке Клещ.

Первого февраля состоится премьера шведского сериала «Партизан», который получил главный приз на третьем международном фестивале сериалов СanneSeries в Каннах. Он рассказывает о странной общине в шведской глубинке, куда главный герой Джонни приезжает, чтобы стать наемным рабочим. Люди, которые там живут, якобы занимаются выращиванием экологически чистых овощей и фруктов. Вот только жизнь мирных, на первый взгляд, жителей оказывается куда опаснее. Сериал состоит из пяти эпизодов.

Еще в феврале выйдут сразу три фильма проекта «Девяностые» про ночную жизнь и два - про политику. «Девяностые» - многосерийный фильм-антология о России, который состоит из нескольких тематических блоков: политика, телевидение и реклама, музыка и ночная жизнь. В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также двести интервью участников событий невероятного десятилетия. Напомним, премьера первого фильма проекта «Мумий Тролль. Морская» состоялась в январе.

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