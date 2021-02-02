Из аварийного жилья расселят людей в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». В ходе этой программы из непригодной для проживания площади расселяют людей, предоставляя им новые, благоустроенные квартиры. Сейчас в регионе идет третий этап программы - расселяют людей из домов, которые были признаны аварийными до первого января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

В числе муниципальных образований, которые начинают активно расселять «аварийку», город Николаевск-на-Амуре, поселок Гатка и Токи в Советско-Гаванском и Ванинском районах, Булгин и Аэропорт в Охотском районе, а также село Пивань и Селихино в Комсомольском районе.

К завершению третьего этапа расселения ликвидируют порядка 13 тысяч квадратных метров аварийной площади, а 748 жителей получат новое жилье. На данный момент соглашения о предоставлении субсидий заключили только Хабаровск, поселок Булгин и Аэропорт, они вскоре будут покупать жилье для людей. На эти цели краевая столица получит порядка 230 миллионов рублей, а Булгинское сельское поселение почти 66 миллионов. В других муниципальных образованиях жилье построят власти края. С поселениями заключат соглашения на уже построенные дома.

К слову, проектирование новых домов уже началось. Финансировать его будет в том числе Фонд содействия реформированию ЖКХ. Документ о сотрудничестве подписал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. В следующем году к программе по переселению присоединятся участники четвертого, пятого и шестого этапов. Строительство пройдет в тринадцати муниципальных образованиях края. К концу 2022 года построят 24 МКД, и в них поселят порядка 2,5 тысячи человек.

В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края отмечают, что в рамках нацпроекта в регионе будет расселено почти 63 тысячи квадратных метров негодной жилплощади, которую признали аварийной до первого января 2017 года, и новое жилье получат 3837 жителей Хабаровского края.

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