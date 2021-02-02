Прибавку к зарплате получат учителя в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае учителя, которые взяли на себя классное руководство, получат прибавку к заработной плате. В регионе таких педагогов почти семь тысяч. На эти цели Хабаровскому краю выделено 884,5 миллиона рублей федеральных средств. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Владимир Путин в прошлом году на ежегодном послании федеральному собранию выступил с инициативой премировать педагогов, которые ведут классы, то есть являются классными руководителями в школах. Так, выплаты начали поступать уже в сентябре прошлого года. Сумма прибавки к заработной плате составляет пять тысяч рублей. В регионах на нее начисляются соответствующие коэффициенты, так, в Хабаровском крае итоговая сумма варьируется от семи тысяч рублей, это в южных районах края, и до 10900 рублей в северных районах края, соответственно. Такая сумма начисляется за один месяц классного руководства в школе.

Как отмечают в правительстве региона, за прошлый год прибавку к своей заработной плате получили больше шести с половиной тысяч учителей-классных руководителей. А общая сумма выплат составила 278,2 миллиона рублей.

Педагоги могут уточнить необходимую информацию по выплатам, позвонив на горячую линию министерства образования и науки края.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.