Заболеваемость внебольничной пневмонией растет в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице продолжается рост заболеваемости внебольничной пневмонией, поэтому, как сообщили в пресс-службе администрации города, ситуация напряженная. Так, за прошедшую неделю в краевой столице выявили 761 случай внебольничной пневмонии, из них в больницу положили 389 пациентов. Чаще всего болеют этой формой пневмонии взрослые люди от 40 лет. Общее число заболевших пневмонией в Хабаровске с первого января составило 3759 человек. За 2020 год в городе пневмонией переболело порядка 26 тысяч человек.

Однако болеющих ОРВИ стало меньше. Так, с 25 по 31 января в медицинские учреждения города с симптомами ОРВИ обратились 4808 человек, а это на 678 обратившихся меньше, чем в предыдущем периоде. Эпидемиологический порог по острой респираторной вирусной инфекции превышен на 3,2%. Среди заболевших 841 ребенок в возрасте до двух лет, 1336 детей в возрасте от трех до шести лет, 896 детей от семи до 14 лет, 1735 заболевших - дети от 15 лет. В больницу положили 19 человек.

Руководство города призывает жителей Хабаровска соблюдать масочный режим, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками.

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