Мужчину спасли из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре в деревянном доме первого февраля произошел пожар. Как сообщает пресс-служба главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Хабаровскому краю, в городе Юности погорела квартира в двухэтажном деревянном не газифицированном жилом доме, который находится на улице Запорожская, 16/2.

Когда спасатели приехали на вызов, им пришлось проникать в горящую квартиру, с помощью шанцевого инструмента, и обнаружили внутри мужчину. Его эвакуировали из горящего здания и передали медикам скорой помощи, у мужчины были признаки отравления продуктами горения и ожоги левой голени, мужчину отвезли в больницу. Вскоре пожар потушили. В коммунальной квартире обгорела мебель и вещи. Пожар охватил 16 квадратных метров помещения. Пожарный надзор проводит проверку и устанавливает причины возгорания.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.