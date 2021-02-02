Пять школ закрыли из-за морозов в ЕАО Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как сообщает пресс-служба правительства Еврейской автономной области, из-за сильных морозов закрыли пять школ в области. Метеослужба прогнозирует в ночное время суток понижение температуры до -40 градусов. Сильные морозы стали причиной закрытия школ в Облученском районе области. В самом Облучье не работают две школы, еще одну закрыли в Кульдуре, а сегодня, второго февраля, в школы не пошли ученики в Хинганске и Биракане. Школы не будут работать до среды текущей недели.

Помимо школ на особом контроле у комитета образования ЕАО находится детский сад №4 в Облучье. Там, по информации пресс-службы правительства, было зафиксировано нарушение температурного режима из-за аварийной ситуации на котельной. Утром в группах было холодно, детей было решено разместить в теплых группах, где температура была в норме. Как только последствия аварии устранят, садик начнет работать в обычном режиме.

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