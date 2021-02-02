Новый руководитель назначен в «Водоканал» Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В муниципальном унитарном предприятии «Водоканал» в Хабаровске прошло новое назначение. Теперь исполнять обязанности директора предприятия будет Андрей Владимирович Трость. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска. Соответствующий документ о назначении подписан Сергеем Кравчуком, мэром города.

Напомним, до назначения Андрея Тростя руководил предприятием Владимир Шумилин. На посту он пребывал с 2017 года, а сейчас возвращается к прежней работе - на должность заместителя директора по эксплуатации.

Андрей Трость учился в Тихоокеанском государственном университете, имеет две профессии - информатика-экономиста и юриста. Андрей Трость постоянно повышает свое профессиональное мастерство, периодически проходит дополнительные обучения и курсы, до нового назначения он работал на этом же предприятии, но в должности заместителя директора по снабжению и руководителя контрактной службы. В общей сложности на руководящих должностях Андрей Трость проработал 11 лет.

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