Один заболевший коронавирусом выявлен в ЕАО за три дня Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Еврейской автономной области наблюдается хороший спад заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За минувшие трое суток в области зарегистрировали всего один случай заболевания. Меньше стало людей, контактирующих с инфицированными больными. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Еврейской автономной области.

Меньше людей остается на стационарном лечении в больницах, в этой связи в Облучье было решено перевести в резерв коронавирусный госпиталь. Так, с первого февраля в районной больнице врачи возобновили плановые лечения и операции по своему профилю. В областной инфекционной больнице также уменьшили количество коронавирусных коек до 80 штук.

Продолжается в области и массовая вакцинация населения от коронавируса. На данный момент прививку поставили 1538 жителей. Данные обо всех привитых размещаются в едином реестре. За минувшие сутки в ЕАО вакцину поставили 165 человек. В регионе сейчас образовался дефицит запасов вакцины, однако минздравом России уже подтверждена новая поставка, поэтому вакцинация возобновится в районной больнице после шестого февраля.

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