Письмо с благодарностью получили магаданские спасатели Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Магаданских спасателей жители поблагодарили в письменной форме за то, что они организовали поисковую операцию и не дали пропасть мужчине. Как сообщают в пресс-службе главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Магаданской области, на адрес их части пришло благодарственное письмо.

Спасателям говорили большое спасибо за их неравнодушие и помощь в поисках пропавшего мужчины, который пошел 21 января на работу на маяк на мысе Чирикова, а в указанное время не возвратился. Его телефон был недоступен, а так как на улице стоят морозы, была вероятность, что мужчина может просто замерзнуть или получить переохлаждение. Спасатели среагировали очень оперативно, они отправились на предполагаемое место исчезновения на судне на воздушной подушке «Хивус» и уже спустя час мужчину нашли. Его привезли в областную столицу, как оказалось, медицинская помощь ему не требовалась.

- Выражаем самые искренние слова признательности и благодарности старшему оперативному дежурному Главного управления МЧС России по Магаданской области Дмитрию Андрееву за профессиональную организацию поисково-спасательной операции мужа, отца, зятя. Спасибо за неравнодушное отношение, моральную, психологическую поддержку в самые сложные для нас дни, часы и минуты! - выразили свою признательность жена, дети, близкие и родные мужчины.

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