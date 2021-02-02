Новый руководитель назначен в антимонопольную службу Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В управлении федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю в конце декабря прошлого года на должность руководителя было назначено новое лицо. Должность теперь занимает Татьяна Тютянина. Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, уже провел первую рабочую встречу с руководителем УФАС. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства края. На встрече руководитель региона и руководитель УФАС проговорили о перспективах будущего эффективного сотрудничества и взаимодействия.

- Среди основных направлений взаимодействия правительства края с федеральной антимонопольной службой - вопросы тарифного регулирования, соблюдение антимонопольного законодательства. Большая работа ведется совместно по содействию развитию конкуренции, - сказал Михаил Дегтярев и в пример привел дело картельного сговора. Еще один пример озвучил врио - перекрестное субсидирование тарифов на тепло.

Татьяне Тютяниной 32 года, она оканчивала Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция». В Мордовии же и работала с 2012 года в местном республиканском антимонопольном управлении. До назначения в Хабаровск более четырех лет проработала на должности заместителя руководителя управления.

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