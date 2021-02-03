Обстановка в Хабаровском крае на третье февраля: погода, радиация Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В среду, третьего февраля, скорее всего на дорогах Хабаровска будет гораздо меньше машин, чем в прошлые дни. Дело в том, что у многих за ночь промерзли автомобили, а утром не завелись. Во всем крае жителям следует сегодня, в среду, одеваться потеплее. На улице морозно, а в остальном обстановка спокойная.

Как информирует ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в Хабаровске в среду ночью температура падала до -32 градусов, а днем достигнет отметки в -26 градусов. Осадков не будет. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края температура ночью до -34 градусов, а днем от -17 до -24, ветер западный, юго-западный, местами с порывами до 20 метров в секунду. Центр региона осадки не ожидают, разве что в Советской Гавани может припорошить. Днем от -18 до -32 градусов, ветер западный, юго-западный 3-12 метров в секунду, а в Хабаровском и Нанайском районе порывы могут быть мощностью до 20 метров в секунду.

В центральных районах Хабаровского края без снега и морозно, температура ночью до -47 градусов, а днем от -15 до -32 градусов, ветер западный, юго-западный 3-14 метров в секунду.

Север региона также без осадков, ночью до -43 градусов, а днем до -27 градусов. На побережье порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Уровень радиации на территории Хабаровского края находится в пределах фоновых значений, превышений нет. От 9 до 18 мкр/ч. На реках края ледостав. Солнечная активность низкая.

Среда в Хабаровском крае началась с морозца, поэтому жителям региона следует одеваться теплее. Также в крае продолжает действовать масочный режим в связи с пандемией.

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