На коронавирусном карантине в ЕАО находится 129 человек Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Правительство Еврейской автономной области сообщило о санитарно-эпидемической ситуации в области, связанной с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. На день третье февраля в области общее число заболевших составило 4197 человек. Выздоровели за все время пандемии в области 3822 пациента. Есть, к сожалению, и летальные исходы - от коронавируса в Еврейской автономии скончалось 107 человек.

В области работает инфекционный госпиталь, туда направлено 24 пациента для лечения в стационаре, а 244 человека лечатся на дому, амбулаторно.

По состоянию на третье февраля в Еврейской автономии развернуто 88 коек для больных с диагнозом COVID-19, занято из них всего 24 штуки, а это 27,3% от общего количества.

Дома на карантине сидит 129 человек. За минувшие сутки в области провели 112 тестов на определение заболевания ковидом.

Что касается пневмонии, то в области во всех медицинских учреждениях всего на лечении находится 163 пациента с этим диагнозом. Из их числа пневмонией болеют 13 детей. В общей сумме госпитализированы 80 человек, из них шесть детей старше одного года. На искусственном вентилировании легких в области пациентов нет.

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