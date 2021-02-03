Авиарейс между Охой и Хабаровском возобновится Фото: Правительство Хабаровского края

В прошлом году перелеты по направлению из Хабаровска в Оху Сахалинской области и обратно были приостановлены из-за коронавирусной пандемии. В марте текущего года планируется возобновить это сообщение. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

На данный момент руководство Сахалинской области решает организационные вопросы и занимается подбором авиалиний, которые по договору будут летать из Охи в Хабаровск и в обратном направлении по субсидированным билетам.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края пояснили, что закрыли рейс в Оху и назад в прошлом году во избежание распространения новой коронавирусной инфекции, а на остров можно было попасть только через аэропорт центра области - Южно-Сахалинск. Восстановление рейса напрямую в Оху повысит возможность быстрее добираться до пункта назначения.

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