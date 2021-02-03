Аварийное жилье в Комсомольске-на-Амуре расселят Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, встретился с мэром Города юности и обсудил жилищный вопрос в Комсомольске-на-Амуре. На повестке дня было расселение 13 аварийных домов в поселке Берлин. Прошлым летом дома признали подлежащими сносу. Сейчас в этих домах проживает 187 семей, а это 504 человека. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Александр Жорник, глава города Комсомольска-на-Амуре, сообщил врио, что на инспекцию домов уже выезжали руководители соответствующих ведомств, глава минфина и глава минстроя. Вопрос с расселением решается.

В первую очередь предлагается закончить строительство дома, который передан в собственность города. Сейчас объект готов почти на 90%. Туда смогут заселить 27 семей. Но для завершения строительства нужно финансирование из бюджета края, так как город самостоятельно не сможет профинансировать объект.

Михаил Дегтярев на это заметил, что народ не станет делить власть на краевую и городскую, люди ждут результат работы всех чиновников. Правительство Хабаровского края рассмотрит варианты помощи в решении вопроса.

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