Жалобы на работу автобусов из села Федоровка проверяет прокуратура Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Ранее «Комсомолка» уже писала о жалобах, которые поступают на работу общественного транспорта в Хабаровском районе. Дети из села Федоровка не могут добраться в школу в Мичуринском и обратно домой, так как автобус ходит всего раз в сутки, или вообще не приезжает. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

Прокуратура края при мониторинге средств массовой информации и интернета обнаружила эту информацию и взяла ее на проработку. Специалистами выявлено, что из-за нарушений графика работы автобуса люди не могут добраться до соседнего села на работу или в школу, и вынуждены идти пешком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура проводит проверку по этому делу и выясняет все обстоятельства. В ходе проверки дадут оценку действиям или бездействию органов местного самоуправления. В результате проверки вынесут процессуальное решение.

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