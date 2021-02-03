Подачу воды и света восстановили в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске вчера, второго февраля, из-за морозов произошли аварийные отключения электричества и холодной воды. Свет отключали в жилмассиве Постышева - Гамарника - Павловича, в 12 многоквартирных домах и одном административном здании. Холодную воду отключали из-за течи в колодце в семи жилых домах и трех административных зданиях на улице Связной. МУП «Водоканалом» был организован подвоз воды в район, пока бригада устраняла причины аварии.

Как сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска, по состоянию на утро третьего февраля вода и электричество в указанных районах подается без перебоев. Аварии коммунальные службы оперативно устранили.

Что касается электричества, то специалисты быстро обнаружили причину сбоя - был поврежден кабель. Дома переподключили к другому трансформатору, пока энергетики занимались ремонтом. Проблема была устранена оперативно, свет включили в 17:15.

Специалисты МУП «Водоканал» также оперативно разобрались в ситуации, устранили причину аварии - разрушение колодца из-за мороза - и вернули в район воду.

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