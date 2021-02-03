Конкурс молодых ученых завершился в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершился 23 ежегодный конкурс среди молодых ученых. В 2021 году свои исследования представили 118 участников. Определены победители и призеры конкурса, их в этом году 21. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Так, в области «Гуманитарных наук, искусствоведения и культурологии» победила Татьяна Дмитроченко, аспирантка АмГПГУ. В секции «Науки о земле, сельскохозяйственные науки» выиграл Виктор Пупатенко, заместитель директора по научной работе института тектоники и геофизики ДВО РАН. Лучшей в «Технических и химических науках» стала Александра Проценко, доцент КнАГУ. А в «Медицинских и биологических науках» победила Анна Бочкарева, «МНТК «Микрохирургия глаза».

Первой в «Физико-математических науках и информационных технологиях» оказалась Анастасия Ткачева из ДВО РАН. В номинации «Экономические науки» определили двух лучших ученых - Кристину Лапину, аспирантку ДВГУПС, и Светлану Панкратьеву, аспирантку ДВО РАН и преподавателя ДВИУ.

Напомним, конкурс стартовал еще в далеком 1999 году. За все время в нем поучаствовали порядка 2,5 тысячи ученых. Лучшие молодые ученые в 2021 году получат дипломы губернатора и денежные призы. Вручат подарки победителям на торжественном приеме восьмого февраля. Кроме того, будет издан сборник работ, которые были представлены на конкурсе.

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