Получить повторный документ стало проще в ЗАГСах Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

За 2020 год в отделы записи актов гражданского состояния в Хабаровском крае обратились 62162 жителя региона за повторной выдачей справки или документа. В 2021 году процесс получения повторных документов в ЗАГС стал осуществляться гораздо быстрее. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Так, в новом году нет необходимости обращаться с письменным запросом или запросом в электронной форме в ЗАГС, который выдавал оригинальный документ. Изменения процесса работы с повторными документами зафиксированы федеральным законодательством.

Как сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, теперь все жители могут получить повторное свидетельство в том отделе ЗАГС, где прибывают или проживают.

- Выдача документов происходит в день приема, независимо от того, в каком регионе страны проходила государственная регистрация того или иного события, - сообщают в ведомстве.

Выдавать документы будут на основании той информации, которая уже есть в едином реестре ЗАГС.

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