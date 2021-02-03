Реабилитацию после коронавируса проводят в «Вивее» в Хабаровском крае

Краевой центр «Вивея» проводит диагностику и реабилитацию для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Программа работает в «Центре здоровья» учреждения. Об этом сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края.

В центре можно пройти скрининговое обследование дыхательной системы, пройти проверку и оценку работы сердечной мышцы посредствам ЭКГ. Кроме того, в центре возьмут на анализ на определение уровня холестерина и показателя глюкозы. Специалисты в центре проконсультируют и дадут рекомендации по дальнейшей реабилитации после болезни. Программа действует бесплатно для пациентов. Реабилитационная программа по сопровождению пациентов, которые переболели ковидом, основывается на рекомендациях министерства здравоохранения России.

Программу можно пройти в «Центре здоровья», который расположен в напротив основного здания «Вивея». Там же, в «Центре Здоровья», проводится и вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции.

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