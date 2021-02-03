Сергей Иванов, заместитель мэра Хабаровска, ушел с поста Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Иванов, заместитель мэра города Хабаровска и председатель комитета по управлению Центральным районом оставил свой пост и ушел на заслуженный отдых. На своем посту он проработал почти десять лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сергей Иванов окончил Томский политех еще в 1979 году, затем устроился на работу в Хабаровске, на нефтеперерабатывающий завод имени Орджоникидзе. Строил карьеру и дослужился до должности заместителя директора этого предприятия. Затем Сергей Иванов стал возглавлять администрацию Кировского района города Хабаровска, там проработал с 1992 года по 2002 год. После этого он стал представителем правительства Чукотского автономного округа в городе Хабаровске, здесь проработал до апреля 2011 года. Дальше карьера Сергея Иванова продолжилась в должности главы Центрального района Хабаровска.

Когда Сергей Иванов достиг пенсионного возраста, он решил закончить свою муниципальную службу и отправиться на заслуженный отдых. Сергей Кравчук уже подписал соответствующее распоряжение.

Сейчас исполняющим обязанности председателя комитета по управлению Центральным районом Хабаровска назначен Александр Власенко.

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