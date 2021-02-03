Школы ушли на «дистанционку» из-за морозов в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане в связи с низкими температурами и неблагоприятными погодными условиями несколько классов в средних школах будут учиться дистанционно. В школу ребята вернутся через три дня.

- С сегодняшнего дня на дистанционном обучении находятся 1-5 классы школ №№10 и 16, а также два четвертых класса школы №4, - рассказал Александр Головатый, мэр Биробиджана. - Такое решение принято в связи с понижением температуры воздуха. Почему именно эти классы и учебные заведения? Потому что учащимся добираться до этих школ далеко. Эта мера принята на три рабочих дня: с 3 по 5 февраля включительно.

Помимо отмены очных занятий в некоторых школах, с третьего февраля закрыли на карантин из-за ОРВИ первые, вторые и третьи классы в четвертой школе, первый и седьмой классы коррекционной школы и пятый класс в пятнадцатой школе. Они вернутся к занятиям после девятого февраля.

Остальные средние образовательные учреждения областной столицы продолжают работать в обычном режиме. Закрытых на карантин классов из-за коронавирусной пандемии в области нет. Управление образования города мониторит ситуацию ежедневно.

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