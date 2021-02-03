Новый подъемник сделают на «Хехцире» в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на базе отдыха «Хехцир» сделают новый европейский кресельный подъемник. Подняться на трассы посетители базы смогут предположительно в сезон 2021-2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

Новый подъемник будет вмещать 55 четырехместных кресла, на них будут установлены колпаки для защиты от ветра. Кроме того, подъемник будет оборудован системой подогрева, что необходимо в условиях перепада температур на высоте.

Уже весной этого года начнется монтаж опорных конструкций для подъемника, летом сотрудники базы приведут в нормативное состояние имеющиеся трассы и сделают новые. К базе будет сделана объездная дорога.

Кроме того, планируется, что база отдыха в будущем станет принимать гостей круглый год, на рассмотрении вопрос расширения перечня услуг. Возможно, на базе сделают поле для игры в гольф и запустят конные прогулки.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.