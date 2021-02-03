Ванино и Совгавань посетит врио губернатора Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, отправился сегодня, третьего февраля, в рабочую поездку. Он посетит Ванинский и Совгаванский районы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Во время поездки Михаил Дегтярев планирует посетить объекты теплоэнергетики в прибрежных муниципальных образованиях. Кроме того, врио встретится с местными депутатами, общественными активистами и предпринимателями муниципальных образований.

Внимание врио будет уделено и сфере образования и медицины, глава региона посетит местные школы, а также медицинские учреждения. Помимо прочего Михаил Дегтярев традиционно пообщается с гражданами Ванинского и Совгаванского районов, узнает о проблемах жителей, выслушает жалобы и предложения.

Также Михаил Дегтярев примет участие в открытии турнира детских хоккейных команд.

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