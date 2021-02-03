Автомобилисты отрицательно оценили работу коммунальных служб Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Всероссийский автомобильный сайт «Дром» провел опрос среди населения регионов о том, справляются ли коммунальные службы с уборкой снега в городах. В результате 75% автомобилистов ответили отрицательно.

В Хабаровском крае «единицу» за работу поставили 26,6% опрошенных, а «двойку» - 26,8% водителей, на «троечку» чистят дороги в Хабаровском крае по мнению 23,6% опрошенных. На «хорошо» оценили работу коммунальных служб 16,3% респондентов. А вот «отлично» поставили в крае всего 6,8% автомобилистов.

По данным опроса, хуже дело обстоит зимой в Новосибирской области и Забайкальском крае. А вот лучше всего работают в Москве.

К слову, участники опроса на комментарии не скупились, рассказывали, как у них чистят дороги и какую технологию применяют. Опрос автомобилистов проводился с 13 по 26 января текущего года, участие в нем приняли 12168 человек.

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