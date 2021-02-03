Четыре группы в детских садах Хабаровска закрыты на карантин по ОРВИ Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как сообщают в пресс-службе администрации города Хабаровска, в краевой столице ни одна школа не закрылась на карантин по ОРВИ или COVID-19. Все школы учатся в обычном режиме, однако многие педагоги ушли на больничный из-за ОРВИ. Из 3331 учителя - 50 заболели.

Кроме того, в детских садах Хабаровска на карантин по острой респираторной вирусной инфекции закрыты четыре группы. Болеют и воспитатели - 65 из 2671.

В управлении образования города Хабаровска отметили, что ситуация не опасная, инфекционные вирусные заболевания лечатся, и вскоре педагоги и дети вернутся в строй.

В школах и детских садах города постоянно проводятся противоэпидемические мероприятия, согласно требованиям Роспотребнадзора помещения обрабатывают антисептическими средствами, посетители находятся на территории в масках. Этот вопрос держит на контроле управление образования.

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