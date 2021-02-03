Информацию о нехватке на маршрутах автобусов опровергли Хабаровские власти Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В социальных сетях хабаровчане негодовали по поводу нехватки автобусов на маршрутах в городе, связывая это с дефицитом бензина на заправках. Власти города эту информацию опровергли, сообщив, что ни одной жалобы на это ни от муниципальных водителей, ни от коммерсантов в городское управление транспорта сегодня не поступало. От жителей также не было ни одного обращения.

Владимир Ощановский, исполняющий обязанности заместителя мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами, сообщил - весь коммерческий и муниципальный транспорт вышел сегодня на маршруты в стопроцентном составе согласно плану и будет работать по обычному расписанию - с шести утра до 23:00 вечера.

Более того, даже морозы не помешали перевозчикам делать свою работу. Водители, наоборот, еще раньше приходят, чтобы подготовить и прогреть транспорт.

Также спикер сообщил, что ситуация с дефицитом бензина для автобусов - не проблема, их обслуживают на заправках вне очереди и по топливным картам.

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