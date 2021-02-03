Личность мужчины, завлекающего детей в Хабаровске, установили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице установили личность человека, который предлагал детям сладости. С ним проводятся следственные действия.

Как сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, в январе текущего года в Хабаровске прошла информация в социальных сетях о том, что некий мужчина предлагал несовершеннолетним детям пойти с ним куда-то, и тогда он покажет телефон, даст сладости и прочее. Дети, к счастью, отказывались от таких предложений и все рассказывали своим родителям. Вреда здоровью детей мужчина не причинил.

Следственные органы возбудили уголовное дело по этому факту, немедленно была создана следственно-оперативная группа, в числе которой были самые опытные следователи, следователи-криминалисты и сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность мужчины, теперь с ним ведутся следственные действия. Расследование данного дела продолжается, подробности будут сообщены следственным комитетом дополнительно.

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