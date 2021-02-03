Самоизоляцию для лиц старше 65 лет отменят в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, в регионе ситуация с заболеваемостью коронавирусом начала стабилизироваться, за последнюю неделю в крае заболело на 65 человек меньше, чем неделей ранее. Происходят и вспышки заболеваемости, как, например, в Аяно-Майском районе. Такие ситуации также находятся на контроле у властей края.

По информации министерства здравоохранения Хабаровского края, с начала текущего года в крае количество ковидных коек в больницах сократили до 1260. Закрыли госпиталь для больных ковидом во второй горбольнице, теперь она вернется к своему профилю работы.

В связи с этим корнавирусный штаб принял решение о новых послабления карантина. Так, с 12 февраля отменят режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Кроме того, на этой неделе библиотеки и музеи Хабаровского края вернутся к своему доковидному режиму работы. Также спортивные комплексы и учреждения культуры продолжают заполнять залы зрителями наполовину. Возобновится и работа краевого цирка. Соответствующий документ будет подписан правительством края.

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