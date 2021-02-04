Обстановка в Хабаровском крае на четвертое февраля: погода, радиация Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В четверг, четвертого февраля, в Хабаровском крае относительно спокойная обстановка. Серьезных погодных аномалий не прогнозируется. По-прежнему холодно.

Как сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в Хабаровске без осадков, ночью от - 28 до -30 градусов, а днем от -21 до -23 градусов, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, местами могут быть порывы мощностью до 17 метров в секунду.

На юге Хабаровского края ночью до -33 градусов, а днем от -16 до -21, ветер западный, юго-западный, местами с порывами до 20 метров в секунду.

Центр региона будет преимущественно без осадков. Днем от -15 до -30 градусов, ветер западный, юго-западный 3-14 метров в секунду. Север региона также без осадков, разве что в Охотском районе небольшой снежок, температура ночью до -40, а днем до -27 градусов. На побережье порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Уровень радиации на территории Хабаровского края находится в пределах фоновых значений, превышений нет. От 7 до 17 мкр/ч. На реках края ледостав. Солнечная активность низкая.

Четвертого февраля в Хабаровском крае все еще продолжают верховодить морозы и ветра, жителям края следует одеваться теплее. Кроме того, в регионе действует масочный режим.

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