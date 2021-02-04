Компенсацию за оплату «коммуналки» получат жители Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В 2021 году продолжится практика возмещения части расходов за услуги ЖКХ жителям региона.

Власти региона продолжат в этом году практику компенсации расходов населению за оплату услуг ЖКХ. На выплату могут рассчитывать те, у кого суммы в квитанциях по сравнению с декабрьскими превышают предельные индексы роста. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Напомним, на первые полгода в крае такой индекс нулевой, а с 1 июля будет равен 3,8%. Если эти пределы будут превышены, разницу оплатит край.

- На выплату компенсаций гражданам из-за роста платы на коммунальные услуги в бюджете края предусмотрено более 130 миллионов рублей. Учитываться будет совокупная плата за все услуги: отопление, газоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, - пояснили в министерстве ЖКХ края.

Сумму компенсации можно посмотреть на квитанции под пунктом «Справочно». Сумма «К оплате» - это уже итоговая сумма, которую оплачивает гражданин, расчет проводится местными властями самостоятельно, идти никуда не нужно.

В прошлом году на такую компенсацию край выделил 91 миллион рублей.

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