Спасатели провели урок по безопасности для школьников Биробиджана Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области продолжает свою профилактическую деятельность ГИМС МЧС России по области. Так, сотрудники ведомства провели урок в школе №14 в Биробиджане, целью которого было разъяснение ребятам, как не допустить происшествий на водных объектах, сформировать у детей представление о правилах безопасного поведения на льду, воспитать чувство осторожности.

На занятие пришли ученики четвертого класса. Им рассказали, как вести себя, чтобы зимние прогулки не закончились трагедией. О правилах поведения на замерзших водоемах пояснили особенно подробно, ведь лед может быть не таким толстым, как кажется. Для пущей достоверности спасатели рассказали о некоторых случаях из практики, когда шалость детей обернулась катастрофой.

Ребятам показали фильм о мерах безопасности на воде, продемонстрировали средства спасения, некоторые даже примерили спасательный жилет, бросили круг и подержали в руках средство для оказания помощи утопающим - «Конец Александрова».

В конце занятия ребятам выдали памятки по безопасности.

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