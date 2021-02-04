Еще одна ледовая дорога открылась в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Новая ледовая переправа начала официально работать в районе имени Лазо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Дорога длиной всего четыре метра проходит через ключ Правая Хука в Катэнском участковом лесничестве. Специалисты ГИМС проверили новую переправу и запустили в эксплуатацию.

Особенность этой новой дороги в том, что несмотря на малую протяженность, она способна выдержать до 25 тонн веса. Ее открыли преимущественно для проезда большегрузов к местам заготовки леса и его транспортировке.

При исследовании местности специалисты констатировали толщину льда почти 90 сантиметров. Дорога в отличном состоянии, без трещин. Как положено, дорога оборудована всем необходимым: дорожными знаками, вехами, шлагбаумами и щитами. Открытие ледовых переправ в местных лесничествах - обычная практика, так как там ведутся лесозаготовительные работы. Однако спасатели все равно предупреждают жителей об опасностях, которые могут встретиться на замерзшем водоеме.

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