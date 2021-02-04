Ситуацию с дефицитом бензина проверяет прокуратура Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается «гонка за топливом». Заправки по-прежнему собирают километровые очереди, но и на них бензина хватает далеко не всем. Напомним, несколько дней назад в регионе образовался дефицит бензина на заправках из-за вставшего на модернизацию нефтеперерабатывающего завода. Вчера, третьего февраля, в город Хабаровск приехал поезд с топливом из госрезерва, ночью его должны были отгружать, но с утра ситуация на заправках мало изменилась.

В связи с образовавшимся дефицитом прокуратура Хабаровского края начала проверку. В ее ходе будет дана оценка действиям или бездействию органов власти, руководства нефтеперерабатывающего завода, а также проблеме своевременной поставки топлива в край. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Органы власти будут соответствующим образом реагировать, исходя из результатов проверки.

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