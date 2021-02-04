Большегрузы поедут в обход Ванино и Совгавани Фото: Правительство Хабаровского края

Во время рабочей поездки врио губернатора Хабаровского края на побережье Татарского пролива, был поднят еще один «наболевший» вопрос по строительству автодороги между Совгаванским и Ванинским районами. Однако проблема кроется не просто в сообщении между районами для жителей муниципалитетов, но и в проезде большегрузов по дороге, и как следствие, приведению ее в ужасное состояние.

- Это фактически «дорога жизни» - единственный путь, связывающий Советскую Гавань и Ванино. Других вариантов здесь нет. Поэтому большой трафик транзитный – большегрузы разбивают дороги, причиняя неудобства местным жителям, - сказал Михаил Дегтярев. – Это надо исправлять.

Представители минтранса края сообщили Михаилу Дегтяреву, что первый участок дороги между Ванино и Советской Гаванью начнут ремонтировать уже в этом году.

Ранее правительство Хабаровского края обращалось в премьер-министру страны с предложением реконструировать этот участок дороги, Михаил Мишустин проект одобрил, на его реализацию потребуется порядка 1,7 миллиардов рублей. Роман Мирошин, министр транспорта и дорожного хозяйства отметил, что в этом году ремонт начнется, независимо от того, будут выделены деньги из госбюджета, или нет.

Помимо главной артерии между Ванино и Советской Гаванью, минтранс планирует построить объездную дорогу для большегрузов, которые будут проезжать транзитом близ райцентров. Это позволит снизить нагрузку на основную дорогу, и тем самым нанести ей меньше урона. Для реализации проекта нужно почти 5,3 миллиарда рублей.

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