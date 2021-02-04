Нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Нефтеперерабатывающий завод возобновил производство 92 бензина. Об этом дирекция НПЗ сообщила правительству края. Вчера была доставлена на АЗС «ННК» первая партия в 500 тонн. Обеспечили топливом 54 станции из 84. Бензин завезли и на заправки на трассе до Бикина и до Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Напомним, в краевой столице и в крае ситуация с дефицитом бензина усугубилась, об этом свидетельствуют километровые очереди на заправках. Проблема решается. По производственному графику Хабаровским НПЗ планируется каждые сутки вырабатывать бензинов АИ-92 и АИ-95 по 1 000 тонн, это должно покрыть потребности Хабаровского края, сообщил и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Ночью, четвертого на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" было доставлено еще 400 тонн топлива, которое привезли из росрезерва. В пути сейчас находится еще 2200 тонн 92 бензина из Сибири.

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